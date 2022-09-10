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30 минут назад

Алибасов попытался сорвать концерт в честь юбилея Левкина

Ирина Лебедева

Владимир Левкин отмечал свое 55-летие выступлением в «Главклубе». Перед этим Бари Алибасов обзванивал некоторых приглашенных звездных гостей и уговаривал их отказаться от выступлений, - пишет СтарХит.

Алибасов попытался сорвать концерт в честь юбилея Левкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анонсируя концерт, экс-солист «На-На» Владимир Левкин объявлял, что хочет собрать весь «золотой состав» культовой группы. Бари Каримович, который до сих пор утверждает, что Левкин украл у него несколько песен, был разгневан. Он и сам не появился на праздничном мероприятии, и других просил его проигнорировать И даже говорил, что приедет в клуб с полицией.

Однако все усилия продюсера ни к чему не привели. «Нанайцы» Павел Соколов, Валерий Юрин и Александр Запорожец приехали и выступали, также для юбиляра пела Марина Хлебникова.

Бари Алибасов уже давно удивляет всех своим скандальным поведением. Несколько лет назад в Сети активно обсуждали историю о том, что шоумен по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» и тут же отправился в больницу. До сих пор идут споры о подлинности этой истории.

Шоу-бизнес,Александр Запорожец,Владимир Левкин,Марина Хлебникова,Валерий Юрин,Бари Алибасов,Павел Соколов,
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