Алибасов попытался сорвать концерт в честь юбилея Левкина

Владимир Левкин отмечал свое 55-летие выступлением в «Главклубе». Перед этим Бари Алибасов обзванивал некоторых приглашенных звездных гостей и уговаривал их отказаться от выступлений, - пишет СтарХит.
Анонсируя концерт, экс-солист «На-На» Владимир Левкин объявлял, что хочет собрать весь «золотой состав» культовой группы. Бари Каримович, который до сих пор утверждает, что Левкин украл у него несколько песен, был разгневан. Он и сам не появился на праздничном мероприятии, и других просил его проигнорировать И даже говорил, что приедет в клуб с полицией.
Однако все усилия продюсера ни к чему не привели. «Нанайцы» Павел Соколов, Валерий Юрин и Александр Запорожец приехали и выступали, также для юбиляра пела Марина Хлебникова.
Бари Алибасов уже давно удивляет всех своим скандальным поведением. Несколько лет назад в Сети активно обсуждали историю о том, что шоумен по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» и тут же отправился в больницу. До сих пор идут споры о подлинности этой истории.