Соседов озвучил диагноз Ротару

Сергей Соседов призвал прекратить осуждение Софии Ротару, творчество которой некоторые особо горячие головы требуют «запретить» в России. По его словам, исполнительница тяжело больна.

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«У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве – и подавно. Она здесь задыхалась всегда», — объяснил Сергей.

По мнению музыкального критике, певица никогда не интересовалась политикой, и не делает никаких заявлений на эту тему. Более того, из-за этого и на родине ей приходится несладко, - рассказывает Экспресс Газета.

«Она попала под этот каток нацистов, ей просто стали угрожать! Ротару рискует своей жизнью, если она будет выступать против националистов, ее могут убить», - указал Соседов.

Также, как сказал Сергей, в Крыму живут родственники певицы, о которых она очень беспокоится