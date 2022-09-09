Актриса Шукшина раскритиковала новое творчество Пугачевой

«А появилась свобода — возникли песни в духе "Зайка моя, я твой… тазик" и так далее. Вот это свобода? Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей, а не в плюс. Я, как и все русские люди, полюбила ее за

те песни, а не за такой ширпотреб», — заявила актриса в эфире программы «Царьград. Главное».