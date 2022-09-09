Актриса Шукшина раскритиковала новое творчество Пугачевой

Актриса Мария Шукшина раскритиковала певицу Аллу Пугачеву. Она жестко прошлась по новому творчеству звезды. Примадонна, говоря о первом президенте СССР Михаиле Горбачеве, заявила, что политик вернул гражданам свободу. Однако Шукшина категорически не согласилась со взглядами исполнительницыхита «Позови меня с собой». Она задалась вопросом, о какой свободе говорила певица, рассуждая о достижениях Горбачева:
«Свободе от нравственных правил?».
Шукшина обрушилась на звезду сцены, отметив, что ее новые композиции — «ширпотреб».
«А появилась свобода — возникли песни в духе "Зайка моя, я твой… тазик" и так далее. Вот это свобода? Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей, а не в плюс. Я, как и все русские люди, полюбила ее за
те песни, а не за такой ширпотреб», — заявила актриса в эфире программы «Царьград. Главное».
Критик Сергей Соседов ранее заявил, что вклад Пугачевой в российский шоу-бизнес слишком преувеличен. Он назвал артистку обычной певицей.