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1 час назад

Шукшина назвала новые песни Пугачевой «ширпотребом»

Слово и Делоиещё 1

Актриса Мария Шукшина раскритиковала певицу Аллу Пугачеву. Она жестко прошлась по новому творчеству звезды. Примадонна, говоря о первом президенте СССР Михаиле Горбачеве, заявила, что политик вернул гражданам свободу. Однако Шукшина категорически не согласилась со взглядами исполнительницыхита «Позови меня с собой». Она задалась вопросом, о какой свободе говорила певица, рассуждая о достижениях Горбачева:

Актриса Шукшина раскритиковала новое творчество Пугачевой
Фото: агн "Москва"агн "Москва"

«Свободе от нравственных правил?».

Шукшина обрушилась на звезду сцены, отметив, что ее новые композиции — «ширпотреб».

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«А появилась свобода — возникли песни в духе "Зайка моя, я твой… тазик" и так далее. Вот это свобода? Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей, а не в плюс. Я, как и все русские люди, полюбила ее за
те песни, а не за такой ширпотреб», — заявила актриса в эфире программы «Царьград. Главное».

Критик Сергей Соседов ранее заявил, что вклад Пугачевой в российский шоу-бизнес слишком преувеличен. Он назвал артистку обычной певицей.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Мария Шукшина,Алла Пугачева,Михаил Горбачев,
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