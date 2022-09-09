DJ Smash вернул миллион за отмененный концерт в Якутске

Представители музыканта DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) заявили, что он уже вернул почти миллион рублей за отмененное выступление в День города в Якутске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам представителей диджея, возврат был оформлен еще 7 сентября. Они уточнили, что Ширман не полетел в Якутск из-за раскрытой в сети информации о том, что он якобы получит за концерт 3 млн руб., что не соответствовало действительности. Нестыковки представители артиста списывают на агентство по организации зрелищно-развлекательных мероприятий из Петербурга.

Якутская мэрия, уточняют они, перечислила аванс в объеме 913 тыс. индивидуальной предпринимательнице, но сам диджей получил лишь 810 тыс. Их музыкант уже вернул обратно на счет организатора, и она должна перечислить их на счет мэрии Якутска.

Издание уточняет, что в сентябре 2021 года ИП Чистякова Кира, занимающаяся организацией концерта, кстати, проиграла суд с Красноярской филармонией по делу «о неосновательном обогащении в виде аванса, перечисленного по договору».