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29 минут назад

DJ Smash вернул миллион за отмененный концерт в Якутске

Газета.Ru

Представители музыканта DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) заявили, что он уже вернул почти миллион рублей за отмененное выступление в День города в Якутске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

DJ Smash вернул миллион за отмененный концерт в Якутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителей диджея, возврат был оформлен еще 7 сентября. Они уточнили, что Ширман не полетел в Якутск из-за раскрытой в сети информации о том, что он якобы получит за концерт 3 млн руб., что не соответствовало действительности. Нестыковки представители артиста списывают на агентство по организации зрелищно-развлекательных мероприятий из Петербурга.

Якутская мэрия, уточняют они, перечислила аванс в объеме 913 тыс. индивидуальной предпринимательнице, но сам диджей получил лишь 810 тыс. Их музыкант уже вернул обратно на счет организатора, и она должна перечислить их на счет мэрии Якутска.

Издание уточняет, что в сентябре 2021 года ИП Чистякова Кира, занимающаяся организацией концерта, кстати, проиграла суд с Красноярской филармонией по делу «о неосновательном обогащении в виде аванса, перечисленного по договору».

В мэрии Якутска уже рассказали, что вместо DJ Smash на празднике выступит L'One.

Шоу-бизнес,Андрей Ширман,
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