Вера Алентова поразила поклонников цветущим видом

На днях Вера Алентова появилась на сборе труппы в театре Пушкина. Новый 73-й сезон она открыла спектаклем “Мадам Рубинштейн”. Многие присутствующие отметили, что 80-леняя актриса выглядела помолодевшей и даже цветущей. Она радостно приветствовала коллег по сцене, улыбалась. Вероятно, за лето Алентовой прекрасно удалось отдохнуть. Виктория Исакова, встретив ее в фойе, сделала комплимент по поводу прекрасного нового парфюма, а Вера Алентова, в свою очередь, с нежностью поправила Виктории прическу.

Фото: соцсети соцсети

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В прошлом году Вера Валентиновна похоронила мужа и стала вдовой. Многие ее коллеги и поклонники тогда переживали за душевное состояние любимой актрисы. Она сама на момент смерти Меньшова лежала в больнице и даже было непонятно, сможет ли она проводить любимого мужа в последний путь. Звезда фильма “Москва слезам не верит” перенесла тяжелый коронавирус и очень долго восстанавливалась. После смерти супруга Вера Валентиновна вела закрытый образ жизни, никуда не выходила, встречалась только с дочерью Юлией Меньшовой и внуками, выглядела подавленной и несчастной.

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