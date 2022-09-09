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53 минуты назад

Вера Алентова поразила поклонников цветущим видом

New Magazine

На днях Вера Алентова появилась на сборе труппы в театре Пушкина. Новый 73-й сезон она открыла спектаклем “Мадам Рубинштейн”. Многие присутствующие отметили, что 80-леняя актриса выглядела помолодевшей и даже цветущей. Она радостно приветствовала коллег по сцене, улыбалась. Вероятно, за лето Алентовой прекрасно удалось отдохнуть. Виктория Исакова, встретив ее в фойе, сделала комплимент по поводу прекрасного нового парфюма, а Вера Алентова, в свою очередь, с нежностью поправила Виктории прическу.

Вера Алентова поразила поклонников цветущим видом
Фото: соцсетисоцсети
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В прошлом году Вера Валентиновна похоронила мужа и стала вдовой. Многие ее коллеги и поклонники тогда переживали за душевное состояние любимой актрисы. Она сама на момент смерти Меньшова лежала в больнице и даже было непонятно, сможет ли она проводить любимого мужа в последний путь. Звезда фильма “Москва слезам не верит” перенесла тяжелый коронавирус и очень долго восстанавливалась. После смерти супруга Вера Валентиновна вела закрытый образ жизни, никуда не выходила, встречалась только с дочерью Юлией Меньшовой и внуками, выглядела подавленной и несчастной.

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Напомним, Владимир Меньшов скончался прошлым летом от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке 59 лет. Они сходились и расходились. Но в итоге сумели сохранить любовь и семью и не разрушить брак. После смерти мужа она выпустила пронзительную автобиографию “Я успела, а Володя – нет”.

Шоу-бизнес,Вера Алентова,Виктория Исакова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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