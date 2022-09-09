Директор Клавы Коки ответил на обвинения из-за шоу у храма

Концертный директор певицы Клавы Коки Денис Баранов ответил на обвинения в адрес артистки из-за выступления в коротком платье перед детьми на фоне храма. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что у артистки идеальная репутация, а каждое шоу может кого-то возмутить

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы проанализируют на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Обращение в прокуратуру поступило после выступления певицы на Дне знаний во Владивостоке. Рядом с концертной площадкой находился храм.

Концертный директор артистки заявил, что пока не слышал, чтобы кто-то возмутился по поводу ее выступления. «Я пока не слышал. Знаете, каждый концерт кого-то что-то всегда возмущает», — отметил он.