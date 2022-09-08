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2 часа назад

Актриса Гришаева выступила в кепке покойного Жванецкого

Газета.Ru

Актриса Нонна Гришаева выступила в кепке покойного Михаила Жванецкого. Об этом сообщает «Дни.ру».

Актриса Гришаева выступила в кепке Жванецкого
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Во время творческого вечера «Падаю вверх» артистка зачитала рассказ Жванецкого «Леониду Осиповичу Утесову». Во время выступления на ней была кепка писателя-сатирика. Гришаева сообщила, что головной убор ей подарила вдова артиста Наталья Жванецкая.

Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Его похоронили Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым и худруком театра «Современник» Галиной Волчек.

В ноябре 2021 года на кладбище открыли памятник артисту. Автор памятника — скульптор Владимир Соскиев.

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