Дочь Маликова похвасталась новой квартирой в Москве

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания похвасталась перед фанатами своей новой квартирой. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях девушка опубликовала снимки московских апартаментов, в которых сейчас идет ремонт.
«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» — подписала Стефания фотографии.
Напомним, что Стефании Маликовой 22 года, она окончила МГИМО и запустила собственный бренд одежды. Сейчас она планирует открыть свой первый магазин в столице.
Недавно в сети распространились слухи, что Дмитрий Маликов изменяет своей жене Елене, а пара якобы близка к разводу. Дмитрий опроверг эту информацию и отметил, что они по-прежнему живут «душа в душу», а рождение сына Марка лишь укрепило их брак.
Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания похвасталась перед фанатами своей новой квартирой. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях девушка опубликовала снимки московских апартаментов, в которых сейчас идет ремонт.
«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» — подписала Стефания фотографии.
Напомним, что Стефании Маликовой 22 года, она окончила МГИМО и запустила собственный бренд одежды. Сейчас она планирует открыть свой первый магазин в столице.
Недавно в сети распространились слухи, что Дмитрий Маликов изменяет своей жене Елене, а пара якобы близка к разводу. Дмитрий опроверг эту информацию и отметил, что они по-прежнему живут «душа в душу», а рождение сына Марка лишь укрепило их брак.