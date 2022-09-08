В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Дочь Маликова похвасталась новой квартирой в Москве

Никита Бородкин

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания похвасталась перед фанатами своей новой квартирой. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях девушка опубликовала снимки московских апартаментов, в которых сейчас идет ремонт.

«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» — подписала Стефания фотографии.

Напомним, что Стефании Маликовой 22 года, она окончила МГИМО и запустила собственный бренд одежды. Сейчас она планирует открыть свой первый магазин в столице.

Соцсети

Недавно в сети распространились слухи, что Дмитрий Маликов изменяет своей жене Елене, а пара якобы близка к разводу. Дмитрий опроверг эту информацию и отметил, что они по-прежнему живут «душа в душу», а рождение сына Марка лишь укрепило их брак.

Шоу-бизнес,Видео,Стефания Маликова,Дмитрий Маликов,МГИМО,
2
3 часа назад

Дочь Маликова похвасталась новой квартирой в Москве

Никита Бородкин

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания похвасталась перед фанатами своей новой квартирой. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях девушка опубликовала снимки московских апартаментов, в которых сейчас идет ремонт.

«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» — подписала Стефания фотографии.

Напомним, что Стефании Маликовой 22 года, она окончила МГИМО и запустила собственный бренд одежды. Сейчас она планирует открыть свой первый магазин в столице.

Соцсети

Недавно в сети распространились слухи, что Дмитрий Маликов изменяет своей жене Елене, а пара якобы близка к разводу. Дмитрий опроверг эту информацию и отметил, что они по-прежнему живут «душа в душу», а рождение сына Марка лишь укрепило их брак.

Шоу-бизнес,Видео,Стефания Маликова,Дмитрий Маликов,МГИМО,
2
Рекомендации
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители