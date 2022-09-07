Как вам такое?: Собчак показала странное фото из ресторана

В своём Telegram-канале Ксения Собчак выложила фото обгоревшей куриной лапы – по её словам, такое блюдо Ксении подали в одном из ресторанов Москвы.
«В московских ресторанах все чаще подают блюда с “лапкой” – уже несколько раз попадала. Вам вот как такое на тарелке?», – спросила журналистка своих подписчиков, показав им фото обгорелой куриной ноги.
Многие пользователи поддержали недоумение Ксении, но нашлись и те, кто отреагировал на фото с юмором.
«Это чтобы люди не забывали, кто они», «Модный у лапы маникюр», «Китайский вариант. Привыкаем понемногу», — прокомментировали пользователи увиденное.
Ранее Ксению Собчак вызвали на допрос в МВД по делу о клевете на Никиту Михалкова. Дело завели на Виталия Манского, Собчак заявлена в качестве свидетеля.