"А это Россия?": Милохин опозорился на телешоу

О существовании острова Сахалин в составе России узнал в 20 лет популярный тиктокер Даня Милохин. Это случилось во время проекта «Новые танцы на ТНТ», когда его участник Эрбол Бердикулов сообщил, что родился на этом острове. Запись эфира опубликовал Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил».

Фото: Telegram канал АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил Telegram канал АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил

«С какого вы острова? А это остров? Отдельный остров? А это Россия? И самолеты туда летают?» — удивился Милохин.

Блогер также поинтересовался у Бердикулова размером Сахалина. «Это большой остров, видимо?» — уточнил Милохин.

Незнание тиктокером школьной программы развеселило других членов жюри. Хореограф Екатерина Решетникова в шутку попросила у Милохина дать ей свой номер телефона. «Я хочу с тобой переписываться иногда. Просто поржать», — сказала она блогеру.