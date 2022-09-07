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1 час назад

Популярный тиктокер Даня Милохин не знал о существовании Сахалина

Мослента

О существовании острова Сахалин в составе России узнал в 20 лет популярный тиктокер Даня Милохин. Это случилось во время проекта «Новые танцы на ТНТ», когда его участник Эрбол Бердикулов сообщил, что родился на этом острове. Запись эфира опубликовал Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил».

"А это Россия?": Милохин опозорился на телешоу
Фото: Telegram канал АСТВ.ру - новости Сахалина и КурилTelegram канал АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил

«С какого вы острова? А это остров? Отдельный остров? А это Россия? И самолеты туда летают?» — удивился Милохин.

Блогер также поинтересовался у Бердикулова размером Сахалина. «Это большой остров, видимо?» — уточнил Милохин.

Незнание тиктокером школьной программы развеселило других членов жюри. Хореограф Екатерина Решетникова в шутку попросила у Милохина дать ей свой номер телефона. «Я хочу с тобой переписываться иногда. Просто поржать», — сказала она блогеру.

Ранее Милохин отреагировал на сравнение с экс-солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. «Что за (***)?! Я жил, жив и буду жить!», — возмутился он.

Шоу-бизнес,Екатерина Решетникова,Юрий Шатунов,
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