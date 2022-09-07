«Ничего не работает»: экс-резидент рассказал об уходе из Comedy Club

Комик Иван Пышненко назвал причину, по которой он и юморист Дмитрий Кожома, выступавший с ним дуэтом в Comedy Club на телеканале ТНТ, покинули проект. В подкасте YouTube-канала «Чайных дел мастерская» он сообщил, что отказался от шоу из-за отсутствия у программы заинтересованности в нем.

Фото: Чайных дел мастерская / Youtube Чайных дел мастерская / Youtube

Последним поводом, который побудил юмористов отказаться от проекта, по словам Пышненко, стало неудачное выступление. Он заявил, что в ходе проверочной вечеринки зал тепло принял их с партнером материал, однако во время показа номеров на главной сцене Comedy Club произошла обратная ситуация.

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«Ничего не работает. И ты расстраиваешься и не понимаешь, что делать, вот же проверяли, все работало, почему так? И просто в какой-то момент уже накопленная штука… Дима сначала [сказал]: "Все, я не хочу"», — рассказал бывший резидент программы.

Пышненко после ухода товарища еще какое-то время сотрудничал с Comedy Club, пытаясь писать материалы для шоу. Однако пришел к выводу, что особой заинтересованности в нем не было, и также покинул программу.

Помимо того, юморист отметил, что в Comedy Club они с Кожомой работали по договору индивидуального предпринимателя и получали доход за номера, попавшие в эфир. В случае, если выступления не были показаны на канале, денег им не выплачивали, добавил Пышненко. «И в какой-то момент ты такой: "Да елки-палки. Сколько можно?"», — высказался он.

В 2019 году Пышненко, говоря об уходе из Comedy Club, отмечал, что ему и Кожоме не всегда удавалось показать в шоу тот юмор, который был им по душе.

«Если вдруг тратится два месяца или три месяца работы, а выхлоп от этого, именно от нашего дуэта, минимальный, наверное, все-таки надо поискать где-то себя в другом месте», — также отмечал он в разговоре с бывшим кавээнщиком Дмитрием Шпеньковым.

Ранее Пышненко опроверг стереотип о том, что в Comedy Club преимущественно пошлый юмор. Он заявил, что существует список тем, на которые нельзя шутить в передаче.