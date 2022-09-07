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2 часа назад

Критик Соседов рассказал, кому Светлана Лобода обязана известностью в России

FBM.ruиещё 1

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что без украинского продюсера Нателлы Крапивиной певица Светлана Лобода просто не смогла бы стать популярной исполнительнице в России.

Критик раскрыл секрет популярности Лободы в России
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам критика, именно Крапивина помогала Лободе с образами и речью.

«Она стараниями Нателлы Крапивиной попала в поток. Обязана на 90% ей своей известностью в России. Нателла подобрала ей репертуар, аранжировщиков, авторов, творческие костюмы, придумала речитативы в песнях. До этого ничего у нее не было», – говорит Соседов.

Критик также рассказал, что Крапивина сама ушла от Лободы, так как певица уже достигла своего потолка, а прыгнуть выше своей головы невозможно. При этом Соседов отметил, что Лобода всегда делала то, что ей говорила Нателла.

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Сергей Соседов,Светлана Лобода,
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