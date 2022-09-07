Критик раскрыл секрет популярности Лободы в России

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что без украинского продюсера Нателлы Крапивиной певица Светлана Лобода просто не смогла бы стать популярной исполнительнице в России .

«Она стараниями Нателлы Крапивиной попала в поток. Обязана на 90% ей своей известностью в России. Нателла подобрала ей репертуар, аранжировщиков, авторов, творческие костюмы, придумала речитативы в песнях. До этого ничего у нее не было», – говорит Соседов.

Критик также рассказал, что Крапивина сама ушла от Лободы, так как певица уже достигла своего потолка, а прыгнуть выше своей головы невозможно. При этом Соседов отметил, что Лобода всегда делала то, что ей говорила Нателла.