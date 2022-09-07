Маликов прокомментировал слухи о разводе

Певец Дмитрий Маликов опроверг слухи об изменах своей супруге Елене. Как сообщает «КП», музыкант назвал «полной ересью» все сообщения о том, что пара якобы близка к разводу.

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«Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак», — заявил Маликов.

Певец также рассказал, что недавно они с семьей побывали на отдыхе в Италии. Сам певец все свободное время посвящает своему сыну, а его жена занимается благоустройством нового дома.