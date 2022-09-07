Маликов прокомментировал слухи о разводе

Певец Дмитрий Маликов опроверг слухи об изменах своей супруге Елене. Как сообщает «КП», музыкант назвал «полной ересью» все сообщения о том, что пара якобы близка к разводу.
«Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак», — заявил Маликов.
Певец также рассказал, что недавно они с семьей побывали на отдыхе в Италии. Сам певец все свободное время посвящает своему сыну, а его жена занимается благоустройством нового дома.
Отметим, что дочка Маликова Стеша тоже с удовольствием проводит время со своим младшим братом. В свои 22 года девушка успела закончить МГИМО и основать свой собственный бренд одежды. Музыкант с гордостью заявил, что сейчас Стефания собирается открывать магазин в Москве.