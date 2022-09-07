В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Маликов прокомментировал слухи о разводе

Никита Бородкин

Певец Дмитрий Маликов опроверг слухи об изменах своей супруге Елене. Как сообщает «КП», музыкант назвал «полной ересью» все сообщения о том, что пара якобы близка к разводу.

Маликов прокомментировал слухи о разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак», — заявил Маликов.

Певец также рассказал, что недавно они с семьей побывали на отдыхе в Италии. Сам певец все свободное время посвящает своему сыну, а его жена занимается благоустройством нового дома.

Отметим, что дочка Маликова Стеша тоже с удовольствием проводит время со своим младшим братом. В свои 22 года девушка успела закончить МГИМО и основать свой собственный бренд одежды. Музыкант с гордостью заявил, что сейчас Стефания собирается открывать магазин в Москве.

Шоу-бизнес,Стеша Маликова,Дмитрий Маликов,МГИМО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители