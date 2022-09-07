«Прекратите врать!»: Разин раскрыл правду о судах с Шатуновым

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что не судился с бывшим солистом коллектива Юрием Шатуновым. Его слова цитирует KP.ru.
«Глубоко возмущен адвокатом Васильевым, который все ставит с ног на голову. Подставляет теперь несовершеннолетних детей Юры Шатунова, что якобы я сужусь с семьей Юры. Я никогда с ним не судился. Тем более с его семьей», — резко высказался Разин.
По словам Андрея, он оспаривал решение суда о правах на песни «Ласкового мая».
«Это незаконно вынесенное решение, которое вынесла судья с нарушением всех конституционных прав и федерального законодательства России. При чем здесь семья? Я никогда ничего против его семьи не имел. Прекратите врать!» — заявил продюсер.
Напомним, в этом году Ставропольский краевой суд вынес решение в пользу Юрия — все права на хиты музыкального коллектива теперь принадлежат ему.