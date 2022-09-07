«Прекратите врать!»: Разин раскрыл правду о судах с Шатуновым

«Глубоко возмущен адвокатом Васильевым, который все ставит с ног на голову. Подставляет теперь несовершеннолетних детей Юры Шатунова, что якобы я сужусь с семьей Юры. Я никогда с ним не судился. Тем более с его семьей», — резко высказался Разин.