Покойному Юрию Шатунову сегодня исполнилось бы 49 лет

Сегодня певцу и бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову могло бы исполниться 49 лет. Поклонники певца с самого утра приезжают к его могиле на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память кумира. О том, как прошла панихида, рассказал «Московский комсомолец».

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На день рождения певца приехало несколько сотен фанатов. Многие из них принесли на могилу Шатунова белые розы. В память об умершем священник прочитал молитву и произнёс проповедь. Он также призвал помнить не только творчество Шатунова, но и молиться за умершего.

Закончить церемонию не помешала даже плохая погода. В память о певце фанаты принесли два огромных торта, которым угощали всех пришедших. Не забыли и про именинника – один кусок оставили на могиле Шатунова.