В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
46 минут назад

Покойному Юрию Шатунову сегодня исполнилось бы 49 лет

Елена Прошина

Сегодня певцу и бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову могло бы исполниться 49 лет. Поклонники певца с самого утра приезжают к его могиле на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память кумира. О том, как прошла панихида, рассказал «Московский комсомолец».

Покойному Юрию Шатунову сегодня исполнилось бы 49 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На день рождения певца приехало несколько сотен фанатов. Многие из них принесли на могилу Шатунова белые розы. В память об умершем священник прочитал молитву и произнёс проповедь. Он также призвал помнить не только творчество Шатунова, но и молиться за умершего.

Закончить церемонию не помешала даже плохая погода. В память о певце фанаты принесли два огромных торта, которым угощали всех пришедших. Не забыли и про именинника – один кусок оставили на могиле Шатунова.

Юрий Шатунов умер 23 июля по дороге в больницу. Ранее художник из Петербурга Алексей Сергиенко сообщил, что на юбилейный год Юрию Шатунову могут установить памятник в Оренбурге.

Шоу-бизнес,Алексей Сергиенко,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители