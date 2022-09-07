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1 час назад

Семенович показала, как пользуется фонограммой

Вести Подмосковья

Анна Семенович часто появляется на разного рода массовых мероприятиях. Ее, например, можно увидеть на зимних фестивалях в Москве. Семенович любит выступать на днях города, участвует в шоу, которое спонсируется городскими администрациями. Недавно она давала концерт в Ленинградской области. Там ее обвинили в использовании фонограммы.

Семенович обвинили в «неживом звуке»
Фото: ann_semenovich / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) (организация запрещена в России)ann_semenovich / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)

Для Семенович это наверняка что-то новенькое. Обычно ее подозревают в связях с женатыми мужчинами и в беременности. Артистке наверняка доставило удовольствие рассказать о том, что она не пользуется фонограммой. Но, если обратить внимание, Семенович поет под «плюс». То есть, когда она выходит на сцену, из динамиков слышна не только музыка, но ее записанный голос. Это считается современным подходом к выступлениям на публике.

Россияне утверждают, что на выступлении голос артистки звучит подозрительно чисто. Он отличается от ее возгласов в микрофон во время общения со зрителями. Россияне считают, что их обманывают, просят деньги за то, что они слушают песни Семенович и смотрят на Анну, которая просто открывает рот и танцует.

Семенович опубликовала видео в своих социальных сетях с отрывком с последнего концерта и в ответ на комментарии хейтеров поинтересовалась, где они слышат фонограмму. Россияне указали, где именно им чудится, что она использует «неживой звук». Семенович проигнорировала все конструктивные обвинения в свой адрес.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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