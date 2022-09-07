Семенович обвинили в «неживом звуке»

Анна Семенович часто появляется на разного рода массовых мероприятиях. Ее, например, можно увидеть на зимних фестивалях в Москве. Семенович любит выступать на днях города, участвует в шоу, которое спонсируется городскими администрациями. Недавно она давала концерт в Ленинградской области. Там ее обвинили в использовании фонограммы.

Фото: ann_semenovich / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) (организация запрещена в России) ann_semenovich / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)

Для Семенович это наверняка что-то новенькое. Обычно ее подозревают в связях с женатыми мужчинами и в беременности. Артистке наверняка доставило удовольствие рассказать о том, что она не пользуется фонограммой. Но, если обратить внимание, Семенович поет под «плюс». То есть, когда она выходит на сцену, из динамиков слышна не только музыка, но ее записанный голос. Это считается современным подходом к выступлениям на публике.

Россияне утверждают, что на выступлении голос артистки звучит подозрительно чисто. Он отличается от ее возгласов в микрофон во время общения со зрителями. Россияне считают, что их обманывают, просят деньги за то, что они слушают песни Семенович и смотрят на Анну, которая просто открывает рот и танцует.