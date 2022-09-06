Раскрыто местонахождение молодой жены Петросяна

О местонахождении 33-летней жены 76-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой стало известно из ее Instagram-аккаунта (_ запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена_). Супруга артиста раскрыла, что находится в санатории в Ессентуках.

Фото: @bruhunova @bruhunova

«Я очень давно хотела здесь побывать. Года два я планировала попасть в это место. К сожалению, срок пребывания достаточно ограничен — только неделя. Но я рада и этому», — рассказала онаа.

Брухунова уточнила, что приехала в санаторий для решения конкретных проблем и вопросов, связанным со здоровьем. В своем аккаунте она поделилась снимком своей руки с венозным катетером.