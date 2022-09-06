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1 час назад

Раскрыто местонахождение молодой жены Петросяна

Мослента

О местонахождении 33-летней жены 76-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой стало известно из ее Instagram-аккаунта (_ запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена_). Супруга артиста раскрыла, что находится в санатории в Ессентуках.

Раскрыто местонахождение молодой жены Петросяна
Фото:  @bruhunova @bruhunova

«Я очень давно хотела здесь побывать. Года два я планировала попасть в это место. К сожалению, срок пребывания достаточно ограничен — только неделя. Но я рада и этому», — рассказала онаа.

Брухунова уточнила, что приехала в санаторий для решения конкретных проблем и вопросов, связанным со здоровьем. В своем аккаунте она поделилась снимком своей руки с венозным катетером.

Летом текущего года Брухунова с мужем и сыном отправилась в отпуск в Турцию. Свой отъезд в другую страну она объяснила тем, что не может найти подходящие варианты отдыха в России.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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