Муж Распутиной нанял ей охрану

«Маша сама никогда чужого не возьмет и думает о других также. Когда она к нам приходит, тоже все оставляет и телефон, и сумки, где душа пожелает. Но у нас, во-первых, случайных людей в зале нет. Во-вторых, камеры кругом. В Турции, конечно, такого нет. Маша этого не учла. Маша стала жертвой не вора-одиночки, а преступной банды. Они ведут обеспеченных клиентов с того момента, как только они заходят в магазин. В курортных городах это распространено, а Маша этого не учла», - сказала Керимова.