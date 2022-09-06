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1 час назад

Муж Распутиной нанял ей охрану

Елена Прошина

После инцидента с ограблением в Турции супруг певицы Маши Распутиной нанял ей охрану. Об этом порталу Prozvezd рассказала дизайнер Аника Керимова.

Муж Распутиной нанял ей охрану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, муж певицы Виктор Захаров сейчас занимается вопросами ее безопасности.

«Я, честно говоря, удивлена, что Виктор Евстафьевич отпустил ее в Турцию одну. С ним Маша как за каменной стеной. А тут — одна… В Турции к Маше приставят охрану, которая будет рядом с ней. Виктор Евстафьевич звонил, он сейчас занимается этим вопросом», — рассказала Керимова.

Дизайнер считает, что Распутина оставила сумку в зале, а не взяла с собой в примерочную потому что не подумала, что ее кто-то возьмет, так как не привыкла быть такой осторожной. Кроме того, она не учла, что в турецких магазинах часто орудуют бандиты, которые «ведут» клиента с момента его появления.

«Маша сама никогда чужого не возьмет и думает о других также. Когда она к нам приходит, тоже все оставляет и телефон, и сумки, где душа пожелает. Но у нас, во-первых, случайных людей в зале нет. Во-вторых, камеры кругом. В Турции, конечно, такого нет. Маша этого не учла. Маша стала жертвой не вора-одиночки, а преступной банды. Они ведут обеспеченных клиентов с того момента, как только они заходят в магазин. В курортных городах это распространено, а Маша этого не учла», - сказала Керимова.

Ранее стало известно, что Распутину обокрали в Турции. Во время шоппинга в одном из элитных турецких бутиков у певицы похитили сумку, в которой находились важные документы, банковские карты и крупная сумма денег. Кража произошла за день до ее вылета в Россию. Певица вынуждена остаться за границей в ожидании новых документов.

Шоу-бизнес,Виктор Захаров,
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