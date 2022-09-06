Муж Распутиной нанял ей охрану

После инцидента с ограблением в Турции супруг певицы Маши Распутиной нанял ей охрану. Об этом порталу Prozvezd рассказала дизайнер Аника Керимова.
По ее словам, муж певицы Виктор Захаров сейчас занимается вопросами ее безопасности.
«Я, честно говоря, удивлена, что Виктор Евстафьевич отпустил ее в Турцию одну. С ним Маша как за каменной стеной. А тут — одна… В Турции к Маше приставят охрану, которая будет рядом с ней. Виктор Евстафьевич звонил, он сейчас занимается этим вопросом», — рассказала Керимова.
Дизайнер считает, что Распутина оставила сумку в зале, а не взяла с собой в примерочную потому что не подумала, что ее кто-то возьмет, так как не привыкла быть такой осторожной. Кроме того, она не учла, что в турецких магазинах часто орудуют бандиты, которые «ведут» клиента с момента его появления.
«Маша сама никогда чужого не возьмет и думает о других также. Когда она к нам приходит, тоже все оставляет и телефон, и сумки, где душа пожелает. Но у нас, во-первых, случайных людей в зале нет. Во-вторых, камеры кругом. В Турции, конечно, такого нет. Маша этого не учла. Маша стала жертвой не вора-одиночки, а преступной банды. Они ведут обеспеченных клиентов с того момента, как только они заходят в магазин. В курортных городах это распространено, а Маша этого не учла», - сказала Керимова.
Ранее стало известно, что Распутину обокрали в Турции. Во время шоппинга в одном из элитных турецких бутиков у певицы похитили сумку, в которой находились важные документы, банковские карты и крупная сумма денег. Кража произошла за день до ее вылета в Россию. Певица вынуждена остаться за границей в ожидании новых документов.