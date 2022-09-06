Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе

"Ну, почему, почему ей удалось стать актрисой, а мне нет; почему ей досталась главная роль в фильме «Красотка», а мне нет?! У меня ведь и волосы длинные, и глаза большие, и улыбка такая же лучезарная"», — поделилась она воспоминаниями.