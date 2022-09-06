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58 минут назад

Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе

Lenta.ru

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в детстве впадала в истерику из-за зависти, когда видела известную актрису Джулию Робертс на ТВ. О том, какие эмоции у нее возникали при виде голливудской звезды, ведущая рассказала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА НовостиЕкатерина Чеснокова / РИА Новости

«Помню, как я плакала в 12 лет, стоя перед телевизором. Смотрела на Джулию Робертс и рыдала, восхищалась ею и ненавидела одновременно:

"Ну, почему, почему ей удалось стать актрисой, а мне нет; почему ей досталась главная роль в фильме «Красотка», а мне нет?! У меня ведь и волосы длинные, и глаза большие, и улыбка такая же лучезарная"», — поделилась она воспоминаниями.

По словам ведущей, мать пыталась утешить ее во время истерик, но это лишь больше расстраивало Тодоренко.

«В ответ я лишь злилась и орала, что не самая красивая и не самая талантливая, потому что до сих пор не стала настоящей актрисой», — вспомнила ведущая.

Пост в соцсети она сопроводила своей фотографией, сделанной на красной ковровой дорожке. В начале сентября Тодоренко появилась на Московском международном кинофестивале. Телеведущая посетила мероприятие через полтора месяца после родов.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Джулия Робертс,
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