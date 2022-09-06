Харламов раскрыл свое отношение к бывшим женам

«Я очень люблю свою маму, уважительно отношусь ко всем своим бывшим женам и, возможно, будущим. Так что у меня прекрасные отношения со всеми», — сказал комик.

Он также признался, что не придирчив ко внешности и характеру женщин. Харламов считает ерундой некие критерии для выбора партнерш. По его мнению, чтобы понять, что это за человек, с ним нужно пообщаться.

«Критерии — это все ерунда. Это же вопрос души, как совпало, не совпало. С человеком надо пообщаться, узнать. Такого не бывает: «Так, у меня критерии. Она идеально подошла, пойдем!» Может быть, ты не подойдешь под ее критерии», — считает Харламов.

Напомним, Гарик Харламов был дважды женат. С первой супругой администратором ночного клуба Юлией Лещенко он встречался более семи лет. В официальном браке они прожили около двух лет. В 2013 году он женился на актрисе Кристине Асмус, однако в 2020 году пара объявила о разводе. В 2021 году начали ходить слухи о романе Харламова с актрисой Катериной Ковальчук.