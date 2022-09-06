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1 час назад

Шукшина жалуется Путину на Клаву Коку

Вести Подмосковья

Клава Кока спела нецензурную песню школьникам Владивостока. На это обратила внимание Мария Шукшина. Звезда опубликовала у себя на странице открытое письмо одной из россиянок, адресованное президенту страны Владимиру Путину.

Шукшина жалуется Путину на Клаву Коку
Фото: TelegramTelegram

Автор письма обращает внимание на кампанию по «развращению и обесчеловечиванию людей и детей». По мнению создательницу письма, она активно ведется сейчас в России. Концерт Клавы Коки - тому доказательство. Выступление певицы во Владивостоке 4 сентября привлекло внимание общественности.

Концерт проходил на центральной площади города. Кока выступала рядом с администрацией города, отмеченной российским триколором и православным храмом. Путину докладывают, что певица на данной локации исполнила свои хиты, где есть матерные слова. При этом шоу было посвящено Дню знаний и на празднике было много школьников.

Кока получила обвинения в своей адрес. Ее критиковали за декольте, за высокий гонорар, который она получила в обмен на пропаганду алкоголя и выкрикивание матов со сцены. Трек «Забери пьяную домой» не оценили блюстители морали. Автор письма интересуется, чем занимаются чиновники в своих кабинетах, почему они не анализируют репертуар популярных исполнителей.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Мария Шукшина,Владимир Путин,
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