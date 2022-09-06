Шукшина жалуется Путину на Клаву Коку

Клава Кока спела нецензурную песню школьникам Владивостока. На это обратила внимание Мария Шукшина. Звезда опубликовала у себя на странице открытое письмо одной из россиянок, адресованное президенту страны Владимиру Путину.

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Автор письма обращает внимание на кампанию по «развращению и обесчеловечиванию людей и детей». По мнению создательницу письма, она активно ведется сейчас в России. Концерт Клавы Коки - тому доказательство. Выступление певицы во Владивостоке 4 сентября привлекло внимание общественности.

Концерт проходил на центральной площади города. Кока выступала рядом с администрацией города, отмеченной российским триколором и православным храмом. Путину докладывают, что певица на данной локации исполнила свои хиты, где есть матерные слова. При этом шоу было посвящено Дню знаний и на празднике было много школьников.