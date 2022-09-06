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40 минут назад

Никас Сафронов о Гузеевой: с ее появлением рейтинги "Голоса" станут выше

Газета.Ruиещё 1

Народный художник России Никас Сафронов вступился за телеведущую Ларису Гузееву, появление которой на экране в качестве ведущей шоу «Голос» у некоторых зрителей и звезд вызвало негативную реакцию. Слова Сафронова цитирует портал Prozvezd.

Никас Сафронов вступился за Ларису Гузееву
Фото: «Первый канал»«Первый канал»

Сафронов напомнил, что Гузеева — профессиональная актриса с огромным опытом работы телеведущей и справится с любой программой.

«Да, она может быть жесткой и прямолинейной, но при этом одновременно трогательной и душевной. Думаю, благодаря этому она сможет и поддержать проигравших, и унять зарвавшихся участников. Уверен, что с ее появлением рейтинги «Голоса» станут даже выше», — сказал он.

По словам Сафронова, многие зрители действительно привыкли к харизматичному Дмитрию Нагиеву, который вел шоу «Голос» последние 10 лет.

«Наверное, опасно было бы делать замену на того, кто не варился в телевизионной кухне и пока в силу малоопытности не очень хорошо умеет работать на камеру. Тогда, вероятно, это был бы риск», — предположил он.

Ранее продюсер Владимир Гинзбург заявил, что Первый канал может заменить ведущую музыкального шоу «Голос 60+» Ларису Гузееву на другого человека.

Шоу-бизнес,Владимир Гинзбург,Никас Сафронов,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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