Никас Сафронов вступился за Ларису Гузееву

Народный художник России Никас Сафронов вступился за телеведущую Ларису Гузееву, появление которой на экране в качестве ведущей шоу «Голос» у некоторых зрителей и звезд вызвало негативную реакцию. Слова Сафронова цитирует портал Prozvezd.
Сафронов напомнил, что Гузеева — профессиональная актриса с огромным опытом работы телеведущей и справится с любой программой.
«Да, она может быть жесткой и прямолинейной, но при этом одновременно трогательной и душевной. Думаю, благодаря этому она сможет и поддержать проигравших, и унять зарвавшихся участников. Уверен, что с ее появлением рейтинги «Голоса» станут даже выше», — сказал он.
По словам Сафронова, многие зрители действительно привыкли к харизматичному Дмитрию Нагиеву, который вел шоу «Голос» последние 10 лет.
«Наверное, опасно было бы делать замену на того, кто не варился в телевизионной кухне и пока в силу малоопытности не очень хорошо умеет работать на камеру. Тогда, вероятно, это был бы риск», — предположил он.
Ранее продюсер Владимир Гинзбург заявил, что Первый канал может заменить ведущую музыкального шоу «Голос 60+» Ларису Гузееву на другого человека.