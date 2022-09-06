Лобода озвучила позицию по выступлениям в России

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что была исполнительницей «номер один» в России. Об этом сообщает URA.RU.
Лобода рассказала, что не собирается выступать в России и Белоруссии. По ее словам, в начале года у нее был расписан концертный тур, однако после событий 24 февраля она отказалась от мероприятий и вернула все деньги. Кроме того, она якобы отказывается выступать на частных вечеринках.
Напомним, что после начала спецоперации Лобода уехала из России и поселилась в Риге. Ранее исполнительница жаловалась, что превращается в домохозяйку — у нее давно не было выступлений и женщина решила заняться бытом. Ее дочери плохо адаптируются к жизни в Европе — им хочется вернуться к своим друзьям в Россию.