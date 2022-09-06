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6 часов назад

Вован и Лексус устроили пранк на Восточном экономическом форуме

РИА "ФедералПресс"

Российские пранкеры подшутили над членами парламента Австралии, представившись «оппозиционерами в изгнании». В частности, они показали иностранцам «фак».

Вован и Лексус устроили пранк на Восточном экономическом форуме
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

На Восточном экономическом форуме выступили пранкеры Вован – Владимир Кузнецов и Лексус – Алексей Столяров. Они созвонились с членами австралийского парламента в рамках сессии «Патриотизм на смену толерантности. Многоликость истины: как победить в информационной войне».

«Прежде всего хочу спросить, господин сенатор, почему я вижу вас не вверх ногами?» – спросил Лексус в самом начале.

Затем, в момент разговора о санкциях, Лексус якобы случайно начал показывать парламентариям средний палец. Они отреагировали улыбками и смехом на «нечаянный» жест российского «оппозиционера в изгнании».

В разговоре сенатор от партии зеленых Джанет Райс высказала обеспокоенность о нарушении прав человека в России. Пранкеры, в свою очередь, выступили перед парламентом с речью о том, что российские спецслужбы тайно вывозят редких животных из Австралии для охоты олигархов:

«Российские олигархи тайно охотились на кенгуру, утконосов и ехидн. Эти животные были каким-то образом незаконно вывезены из Австралии, а также с острова Тасмания и в кратчайшие сроки доставлены в Россию», – заявили Вован и Лексус от имени псевдо-оппозиции.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на ВЭФ все журналисты ждали, когда на форуме начнут выступать российские пранкеры.

Шоу-бизнес,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,
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