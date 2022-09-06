Садальский предложил возить ведущую «Голоса» Гузееву на каталке

Российский актер Стас Садальский в своем Telegram-канале сообщил, что новая ведущая проекта “Голос 60+” Лариса Гузеева жалуется на трудности при съемках шоу.

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По словам актера, коллеги телепродюсера Юрия Аксюты рассказали, что ведущей Гузеевой трудно стоять на ногах 6 часов съемок эфира. Садальский решил дать совет, как это исправить.

«Позвонили от Аксюты и пожаловались, дескать, тяжело в “Голосе” ведущему 6 часов на ногах стоять. Я предложил: пусть на каталке возят. Это решение», – пишет Садальский.