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1 час назад

Актер Садальский предложил возить ведущую «Голоса» Гузееву на каталке

FBM.ru

Российский актер Стас Садальский в своем Telegram-канале сообщил, что новая ведущая проекта “Голос 60+” Лариса Гузеева жалуется на трудности при съемках шоу.

Садальский предложил возить ведущую «Голоса» Гузееву на каталке
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам актера, коллеги телепродюсера Юрия Аксюты рассказали, что ведущей Гузеевой трудно стоять на ногах 6 часов съемок эфира. Садальский решил дать совет, как это исправить.

«Позвонили от Аксюты и пожаловались, дескать, тяжело в “Голосе” ведущему 6 часов на ногах стоять. Я предложил: пусть на каталке возят. Это решение», – пишет Садальский.

Помимо этого, Садальский призвал Сергея Кириенко увидеть, что у Первого канала уже слишком низкие рейтинги.

Шоу-бизнес,Юрий Аксюта,Стас Садальский,Сергей Кириенко,Лариса Гузеева,Первый канал,
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