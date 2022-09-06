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1 час назад

Разин подал в суд на вдову и детей Шатунова

Никита Бородкин

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев рассказал, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин судится с близкими музыканта. Как сообщает «АиФ», он подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против сына, дочери и вдовы певца.

Продюсер Разин судится со вдовой и детьми Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о правах на песни «Ласкового мая». Незадолго до смерти Шатунова суд признал, что композиции коллектива принадлежат артисту. Новое судебное заседание по этому поводу состоится в ближайшее время.

Васильев также назвал «соболезнующего друга семьи Шатуновых» Разина «вот таким святошей».

Напомним, что Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело кремировали, часть праха захоронили в Москве, а еще часть — в Германии, где сейчас живет его семья.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Васильев,Андрей Разин,
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