Продюсер Разин судится со вдовой и детьми Шатунова

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев рассказал, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин судится с близкими музыканта. Как сообщает «АиФ», он подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против сына, дочери и вдовы певца.

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Речь идет о правах на песни «Ласкового мая». Незадолго до смерти Шатунова суд признал, что композиции коллектива принадлежат артисту. Новое судебное заседание по этому поводу состоится в ближайшее время.

Васильев также назвал «соболезнующего друга семьи Шатуновых» Разина «вот таким святошей».