Стало известно, что Галкин может тайно приезжать в Россию на заработки

Телеведущий и шоумен Максим Галкин может инкогнито приезжать в Россию на заработки. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что значительную, едва ли не основную, часть дохода артисты получают за выступления на частных закрытых вечеринках. В частности, на юбилеях и свадьбах.

По данным газеты, бизнесмены договариваются с менеджерами исполнителей задолго до важного события. Предприниматели охотно выкладывают крупные суммы, так как присутствие звезд на мероприятиях позволяет им подчеркнуть свой статус.

Мероприятия готовятся в обстановке строгой секретности, данные гостей и артистов не разглашаются. Но иногда все же информация становится достоянием общественности.

Так, сотрудник одного из московских свадебных агентств заявил, что Максима Галкина якобы по-прежнему приглашают в Россию на вечеринки. В частности, он должен был вести свадьбу.