«До последнего вздоха его любила»: сестра Фриске о любимом мужчине певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась подробностями о личной жизни покойной певицы. По её словам, Жанна никогда не любила своего гражданского мужа Дмитрия Шепелева, до конца жизни сожалея о расставании с бывшим женихом. Об этом Наталья Фриске рассказала в эфире программы НТВ «Секрет на миллион».

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По словам Натальи, певица всю жизнь продолжала любить своего бывшего жениха Илью Кобесова. Их роман начался ещё до начала карьеры Жанны и продлился 11 лет.

В 2005 году пара рассталась по инициативе певицы. Сестра Жанны Фриске уверена, что певица до конца жизни сожалела о расставании.

«Я знаю, что она до последнего вздоха любила Илью Кобесова. Они были лет 11 вместе, еще до ”Блестящих”. Почему они расстались, я не знаю, Жанна ушла от него», – рассказала Наталья.

Кроме того, она добавила, что своего гражданского мужа Дмитрия Шепелева певица на самом деле никогда не любила.