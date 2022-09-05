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1 час назад

Певицу Распутину ограбили в Турции

Газета.Ruиещё 1

Певица Маша Распутина стала жертвой ограбления в Турции, сообщает Prozvezd.

Певицу Распутину ограбили в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистку ограбили во время шоппинга в одном из элитных турецких магазинов. У Распутиной украли сумку с важными документами, карточками и деньгами. Певица оставила аксессуар на столике в основном зале, пока примеряла одежду. Однако, вернувшись, обнаружила пропажу.

«Маша была в ужасе от произошедшего. Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли», — заявила очевидец произошедшего Валерия Свиридова. Распутина уже обратилась в правоохранительные органы. Артистка посетовала на сотрудников бутика. По ее мнению, в элитном магазине должны следить за порядком.

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Как отметила Свиридова, Распутина выглядит очень растерянно.

«На сцене она — сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А здесь была просто в прострации. На ней лица не было. Она выходила из магазина сама не своя», — сообщила очевидец.

Ранее Распутина высказалась о покинувших Россию звездах.

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