Певицу Распутину ограбили в Турции

Певица Маша Распутина стала жертвой ограбления в Турции, сообщает Prozvezd.
Артистку ограбили во время шоппинга в одном из элитных турецких магазинов. У Распутиной украли сумку с важными документами, карточками и деньгами. Певица оставила аксессуар на столике в основном зале, пока примеряла одежду. Однако, вернувшись, обнаружила пропажу.
«Маша была в ужасе от произошедшего. Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли», — заявила очевидец произошедшего Валерия Свиридова. Распутина уже обратилась в правоохранительные органы. Артистка посетовала на сотрудников бутика. По ее мнению, в элитном магазине должны следить за порядком.
Как отметила Свиридова, Распутина выглядит очень растерянно.
«На сцене она — сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А здесь была просто в прострации. На ней лица не было. Она выходила из магазина сама не своя», — сообщила очевидец.
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