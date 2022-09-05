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1 час назад

В сети Бузову сравнили с C-3PO из "Звездных войн"

Газета.Ru

В сети телеведущую Ольгу Бузову сравнили с персонажем C-3PO из культовой франшизы «Звездные войны». Сходство отметил Telegram-канал «Звездач».

В сети Бузову сравнили с C-3PO из "Звездных войн"
Фото: buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В социальных сетях Бузова поделилась фото, в котором предстала в домашней обстановке. На телеведущей была маска для лица золотого цвета. Источник сравнил данный снимок с фото героем C-3PO. «Оригинал/жалкая пародия», — пишет канал.

C-3PO — андроид, созданный Энакином Скайуокером во вселенной «Звездных войн». Задача робота — помогать в этикете, обычаях и переводе при контакте с другими людьми и пришельцами. Персонажа сыграл Энтони Дэниелс.

Ранее Бузова рассказала, почему ее не пускают в родную школу.

Шоу-бизнес,Энтони Дэниелс,Ольга Бузова,
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