Первый канал ищет замену Гузеевой на шоу «Голос 60+»

Продюсер Владимир Гинзбург рассказал, что Ларису Гузееву собираются убрать с роли ведущей шоу «Голос 60+». Об этом сообщает новостное издание Solenka.info.

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По словам Гинзбурга, такое решение было принято из-за волны критики, которая обрушилась на телеведущую после первого же выпуска с её участием. Продюсер также уточнил, что замена Дмитрия Нагиева изначально была обречена на провал из-за неповторимой харизмы и чувства юмора ведущего, который за 10 лет работы в «Голос» стал настоящим лицом шоу.

Гинзбург добавил, что спасти рейтинги проекта сможет возвращение Нагиева, но продюсер не знает, насколько это выполнимо. По мнению продюсера, без Дмитрия Нагиева текущий сезон обречен на провал и может стать последним в истории шоу.