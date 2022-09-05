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33 минуты назад

Первый канал ищет замену Гузеевой на шоу «Голос 60+»

Елена Прошина

Продюсер Владимир Гинзбург рассказал, что Ларису Гузееву собираются убрать с роли ведущей шоу «Голос 60+». Об этом сообщает новостное издание Solenka.info.

Первый канал ищет замену Гузеевой на шоу «Голос 60+»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гинзбурга, такое решение было принято из-за волны критики, которая обрушилась на телеведущую после первого же выпуска с её участием. Продюсер также уточнил, что замена Дмитрия Нагиева изначально была обречена на провал из-за неповторимой харизмы и чувства юмора ведущего, который за 10 лет работы в «Голос» стал настоящим лицом шоу.

Гинзбург добавил, что спасти рейтинги проекта сможет возвращение Нагиева, но продюсер не знает, насколько это выполнимо. По мнению продюсера, без Дмитрия Нагиева текущий сезон обречен на провал и может стать последним в истории шоу.

Ранее Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес со стороны фанатов передачи «Голос 60+». Она заявила, что у зрителей «нет другого выбора» и им придётся смириться с этой ситуацией.

Шоу-бизнес,Владимир Гинзбург,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
18+
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