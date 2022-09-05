В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
41 минуту назад

Лазарев объяснил отмену концерта в Анапе

Газета.Ru

Певец Сергей Лазарев объявил об отмене концерта в Анапе. Этим он поделился в Telegram-канале.

Лазарев объяснил отмену концерта в Анапе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист объяснил, что в связи со съемками в телепроекте «Шоу Аватар», а также тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, он вынужден отменить концерт. Мероприятие должно было состояться 8 сентября. По словам певца, билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Лазарев является одним из членов жюри в музыкальном проекте «Шоу Аватар», который стартовал 3 сентября на телеканале НТВ. Программа является аналогом шоу «Маска». Отличие передач состоит в том, что в «Аватаре» известные личности скрываются под виртуальным образом.

Помимо Лазарева, Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина пытаются угадать, кто дал голос виртуальному персонажу. Первым разоблачили комика Гарика Харламова.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Аида Гарифуллина,Тимур Батрутдинов,Марк Тишман,Гарик Харламов,Сергей Лазарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители