Лазарев объяснил отмену концерта в Анапе

Певец Сергей Лазарев объявил об отмене концерта в Анапе. Этим он поделился в Telegram-канале.

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Артист объяснил, что в связи со съемками в телепроекте «Шоу Аватар», а также тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, он вынужден отменить концерт. Мероприятие должно было состояться 8 сентября. По словам певца, билеты можно вернуть по месту их приобретения.