Лазарев объяснил отмену концерта в Анапе

Певец Сергей Лазарев объявил об отмене концерта в Анапе. Этим он поделился в Telegram-канале.
Артист объяснил, что в связи со съемками в телепроекте «Шоу Аватар», а также тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, он вынужден отменить концерт. Мероприятие должно было состояться 8 сентября. По словам певца, билеты можно вернуть по месту их приобретения.
Лазарев является одним из членов жюри в музыкальном проекте «Шоу Аватар», который стартовал 3 сентября на телеканале НТВ. Программа является аналогом шоу «Маска». Отличие передач состоит в том, что в «Аватаре» известные личности скрываются под виртуальным образом.
Помимо Лазарева, Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина пытаются угадать, кто дал голос виртуальному персонажу. Первым разоблачили комика Гарика Харламова.