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3 часа назад

53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике

Мослентаиещё 1

Фигуру в купальнике показала 53-летняя певица Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снятом в одном из зданий «Москва-Сити» видео артистка танцует в белом бикини под песню шансонье Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике
Фото: @bledans@bledans

«Третье сентября — день рождения бюстгальтера. Год рождения 1898, 1914, 1927?» — подписала пост Бледанс.

Подписчики отметили, что актриса находится в отличной форме.

«Дайте совет, как оставаться такой стройной! Фигура — бомба», «Классно выглядишь», — написали фолловеры. Кто-то заявил, что певица заметно похудела.

Одна из подписчиц назвала правильный год изобретения предмета женского гардероба — 1914.

Ранее фотографией в ярком купальнике поделилась 54-летняя актриса Ольга Кабо. Подписчики сравнили ее с богиней красоты и любви Афродитой.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Ольга Кабо,Эвелина Бледанс,
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