53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 53-летняя певица Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снятом в одном из зданий «Москва-Сити» видео артистка танцует в белом бикини под песню шансонье Михаила Шуфутинского «Третье сентября».