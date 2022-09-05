53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 53-летняя певица Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снятом в одном из зданий «Москва-Сити» видео артистка танцует в белом бикини под песню шансонье Михаила Шуфутинского «Третье сентября».
«Третье сентября — день рождения бюстгальтера. Год рождения 1898, 1914, 1927?» — подписала пост Бледанс.
Подписчики отметили, что актриса находится в отличной форме.
«Дайте совет, как оставаться такой стройной! Фигура — бомба», «Классно выглядишь», — написали фолловеры. Кто-то заявил, что певица заметно похудела.
Одна из подписчиц назвала правильный год изобретения предмета женского гардероба — 1914.
Ранее фотографией в ярком купальнике поделилась 54-летняя актриса Ольга Кабо. Подписчики сравнили ее с богиней красоты и любви Афродитой.