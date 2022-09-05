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1 час назад

«Никому не нужен»: концерт Петросяна в Сочи отменили

Никита Бородкин

Попытка организовать концерт юмориста Евгения Петросяна в Сочи обернулась провалом. Как сообщил «КП» продюсер Сергей Лавров, мероприятие пришлось отменить из-за плохих продаж билетов.

«Его юмор не нужен»: концерт Петросяна в Сочи отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен», — рассказал он.

Лавров признался, что однажды был на концерте Петросяна и уснул, после чего решил, что никогда больше не пойдет на выступления комика. По мнению продюсера, ранее его юмор был смешным, поскольку «ничего другого не было», а сейчас он проигрывает новым комикам.

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Отметим, что Петросян рекламировал свои выступления в городе через свои социальные сети, однако не смог собрать и четверть зала. При этом цены были не слишком большими — от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Сергей Лавров,
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