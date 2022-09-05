«Его юмор не нужен»: концерт Петросяна в Сочи отменили

«Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен», — рассказал он.

Лавров признался, что однажды был на концерте Петросяна и уснул, после чего решил, что никогда больше не пойдет на выступления комика. По мнению продюсера, ранее его юмор был смешным, поскольку «ничего другого не было», а сейчас он проигрывает новым комикам.