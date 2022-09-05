«Его юмор не нужен»: концерт Петросяна в Сочи отменили

Попытка организовать концерт юмориста Евгения Петросяна в Сочи обернулась провалом. Как сообщил «КП» продюсер Сергей Лавров, мероприятие пришлось отменить из-за плохих продаж билетов.
«Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен», — рассказал он.
Лавров признался, что однажды был на концерте Петросяна и уснул, после чего решил, что никогда больше не пойдет на выступления комика. По мнению продюсера, ранее его юмор был смешным, поскольку «ничего другого не было», а сейчас он проигрывает новым комикам.
Отметим, что Петросян рекламировал свои выступления в городе через свои социальные сети, однако не смог собрать и четверть зала. При этом цены были не слишком большими — от 1,5 до 3 тыс. рублей.