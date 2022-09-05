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8 минут назад

Лазарева назвала условие возвращения в Россию

Никита Бородкин

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом иностранным агентом) назвала условие для возвращения в Россию. Как сообщает «Слово и Дело», накануне ее подписчики поинтересовались в социальных сетях, собирается ли она вернуться в РФ.

Лазарева назвала условие возвращения в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С меня должны снять статус иноагента», — заявила артистка.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Лазарева уехала из России и осудила действия Москвы. Сейчас вместе с детьми Татьяна живет в Испании и периодически участвует в различных передачах, где критикует позицию Кремля. При этом артистка неоднократно признавалась, что хотела бы вернуться.

Ранее заявления Лазаревой о ситуации на Украине раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. По словам журналиста, Татьяна предала Россию осознано, а свой талант пропила, как и любовь телезрителей.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Владимир Соловьев,
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