Лазарева назвала условие возвращения в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом иностранным агентом) назвала условие для возвращения в Россию . Как сообщает «Слово и Дело», накануне ее подписчики поинтересовались в социальных сетях, собирается ли она вернуться в РФ.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Лазарева уехала из России и осудила действия Москвы. Сейчас вместе с детьми Татьяна живет в Испании и периодически участвует в различных передачах, где критикует позицию Кремля. При этом артистка неоднократно признавалась, что хотела бы вернуться.