«Обманул с деньгами»: Лолита рассказала о разводе с Цекало

Певица Лолита Милявская вспомнила детали развода с Александром Цекало. Как сообщает портал BLITZ+, она рассказала, что бывший возлюбленный не верил в ее успех и пытался убедить, что как певица она ничего не добьется.

Милявская также отметила, что Цекало обманывал ее с деньгами. По ее словам, предприниматель Шабтай Калманович якобы помог Александру открыть банковский счет в Австрии в тайне от Лолиты.

«При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали», — рассказала она.