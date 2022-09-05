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46 минут назад

«Обманул с деньгами»: Лолита рассказала о разводе с Цекало

Никита Бородкин

Певица Лолита Милявская вспомнила детали развода с Александром Цекало. Как сообщает портал BLITZ+, она рассказала, что бывший возлюбленный не верил в ее успех и пытался убедить, что как певица она ничего не добьется.

«Обманул с деньгами»: Лолита рассказала о разводе с Цекало
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Милявская также отметила, что Цекало обманывал ее с деньгами. По ее словам, предприниматель Шабтай Калманович якобы помог Александру открыть банковский счет в Австрии в тайне от Лолиты.

«При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали», — рассказала она.

Певица до сих пор не знает, куда ее экс-супруг потратил деньги, которые они вместе заработали.

Шоу-бизнес,Шабтай Калманович,Лолита Милявская,Александр Цекало,
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