Гузеева посоветовала смириться с ее участием в «Голосе 60+»

Актриса Лариса Гузеева выступила в качестве новой ведущей в шоу «Голос 60+». Она обратилась к фанатам передачи и посоветовала им смириться со сменой ведущего передачи Дмитрия Нагиева.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— Конечно, вы привыкли видеть на этом месте талантливого и харизматичного ведущего, но иногда старые привычки надо менять, — сказала она.

Гузеева добавила, что она пока не дотягивает до уровня Нагиева. Однако другого выбора нет, противникам решения стоит смириться с этой ситуацией, передает ФАН.

О смене ведущего проекта стало известно 16 августа. По словам Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.