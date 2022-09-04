Песков заявил, что им с Галкиным «не по пути»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой, а с ее супругом Максимом Галкиным после его высказываний о стране «нам явно не по пути». Об этом сообщает ТАСС.

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«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой, а [ее] супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что ряд артистов «буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями» о стране.

«Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — добавил Песков.

После начала спецоперации России на Украине Пугачева с семьей уехала на лечение в Израиль. В июле она с детьми отправилась в Латвию, где к ней присоединился супруг Максим Галкин. Знакомые артистки рассказывали о том, что она улетела за границу из-за нехватки лекарств в стране.

27 августа дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с Пугачевой в России. После ряда негативных комментариев по этому поводу музыкальный критик Сергей Соседов призвал прекратить травлю певицы.