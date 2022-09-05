Обнищавший Алексей Панин вернулся в Россию

Актер намерен найти работу в Москве.

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Алексей Панин вернулся из Испании в Москву. Основная причина – закончились деньги. В Москву он прилетел в надежде найти работу. Однако ранее актер столько всего негативного наговорил о своей Родине, что это тянет на несколько статей уголовного кодекса. Так, на днях он призвал “убивать всех русских”. Но, несмотря на это, его не задержали на границе. Пользователи сети возмущены:

«Гнать из профессии», «На нары его», «У ФСБ к Панину вопросов нет?», «И что, не арестован? Опять как с гуся вода?», «Кто его пустил? И какая у этого обрыгана крыша?», «Зла не хватает, почему эту шушару пускают обратно», «Кто следит за этими возвращенцами? Не пускать!»,

Работа в России для него теперь под большим вопросом. К слову, Панин не строит иллюзий по поводу своего будущего и признается, что вряд ли сможет сниматься в серьезных проектах. «Я рожей не вышел, хотя не знаю… Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет», — делился 44-летний Алексей. К слову, в Россию актер прилетел со своей новоиспеченной женой.

Недавно Панин женился на юристе Еве Тарлакян. Женщина без ума от артиста. Они встретились на вечеринке, а познакомил их общий знакомый. Актер назвал брак гостевым.