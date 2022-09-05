В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Обнищавший Алексей Панин вернулся в Россию

New Magazineиещё 3

Актер намерен найти работу в Москве.

Обнищавший Алексей Панин вернулся в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алексей Панин вернулся из Испании в Москву. Основная причина – закончились деньги. В Москву он прилетел в надежде найти работу. Однако ранее актер столько всего негативного наговорил о своей Родине, что это тянет на несколько статей уголовного кодекса. Так, на днях он призвал “убивать всех русских”. Но, несмотря на это, его не задержали на границе. Пользователи сети возмущены:

«Гнать из профессии», «На нары его», «У ФСБ к Панину вопросов нет?», «И что, не арестован? Опять как с гуся вода?», «Кто его пустил? И какая у этого обрыгана крыша?», «Зла не хватает, почему эту шушару пускают обратно», «Кто следит за этими возвращенцами? Не пускать!»,

Работа в России для него теперь под большим вопросом. К слову, Панин не строит иллюзий по поводу своего будущего и признается, что вряд ли сможет сниматься в серьезных проектах. «Я рожей не вышел, хотя не знаю… Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет», — делился 44-летний Алексей. К слову, в Россию актер прилетел со своей новоиспеченной женой.

Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой

Недавно Панин женился на юристе Еве Тарлакян. Женщина без ума от артиста. Они встретились на вечеринке, а познакомил их общий знакомый. Актер назвал брак гостевым.

Напомним, из-за своей антивоенной позиции актер потерял единственный источник дохода. Он жил в Испании, но периодически прилетал в Россию по рабочим делам, в последнее время побаивался это делать, так как был уверен в том, что ему захотят отомстить за высказывания: “Вроде ни в какие иноагенты меня не объявляли, знаю, что там какие-то депутаты пару раз высказывались о том, что я наговорил на одну, вторую, третью статью, но пока из каких-то официальных источников мне информация не приходила о том, в розыске я или где-то еще”. По словам звезды “Жмурок” он опасается, что в Россию въехать сможет, а вот обратно вряд ли…

Шоу-бизнес,Алексей Панин,ФСБ,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители