Гузеева пошутила про покинувшего шоу «Голос 60+» Нагиева

Актриса Лариса Гузеева, которая стала новой ведущей шоу «Голос 60+», пошутила про то, что сменила на этом посту Дмитрия Нагиева, передает CT News.
Она заявила, что зрители привыкли видеть в проекте «талантливого и харизматичного ведущего», но «иногда старые привычки надо менять».
Гузеева отметила, что всегда верила, что ключом ко всем достижениям становится «пламенное сердце».
«В этой жизни можно все. Каждый может прийти к мечте, невзирая на возраст», — заявила она на открытии пятого сезона проекта.
Ранее победитель восьмого сезона шоу «Голос» Аскер Бербеков, комментируя замену Нагиева на Ларису Гузееву в вокальном конкурсе, заявил, что она сможет привнести на шоу домашнюю, уютную и семейную атмосферу, которая царила в передаче «Давай поженимся!». Он также рассказал о том, каково ему было работать на проекте с Нагиевым.