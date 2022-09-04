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33 минуты назад

Лариса Гузеева пошутила про покинувшего шоу «Голос 60+» ведущего Дмитрия Нагиева

Газета.Ru

Актриса Лариса Гузеева, которая стала новой ведущей шоу «Голос 60+», пошутила про то, что сменила на этом посту Дмитрия Нагиева, передает CT News.

Гузеева пошутила про покинувшего шоу «Голос 60+» Нагиева
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Она заявила, что зрители привыкли видеть в проекте «талантливого и харизматичного ведущего», но «иногда старые привычки надо менять».

Гузеева отметила, что всегда верила, что ключом ко всем достижениям становится «пламенное сердце».

«В этой жизни можно все. Каждый может прийти к мечте, невзирая на возраст», — заявила она на открытии пятого сезона проекта.

Ранее победитель восьмого сезона шоу «Голос» Аскер Бербеков, комментируя замену Нагиева на Ларису Гузееву в вокальном конкурсе, заявил, что она сможет привнести на шоу домашнюю, уютную и семейную атмосферу, которая царила в передаче «Давай поженимся!». Он также рассказал о том, каково ему было работать на проекте с Нагиевым.

Шоу-бизнес,Аскер Бербеков,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
18+
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