Гузеева пошутила про покинувшего шоу «Голос 60+» Нагиева

Актриса Лариса Гузеева, которая стала новой ведущей шоу «Голос 60+», пошутила про то, что сменила на этом посту Дмитрия Нагиева, передает CT News.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

Она заявила, что зрители привыкли видеть в проекте «талантливого и харизматичного ведущего», но «иногда старые привычки надо менять».

Гузеева отметила, что всегда верила, что ключом ко всем достижениям становится «пламенное сердце».

«В этой жизни можно все. Каждый может прийти к мечте, невзирая на возраст», — заявила она на открытии пятого сезона проекта.