СМИ: Манижа не будет выступать на конкурсе казачьей песни

Певица Манижа должна была выступить на конкурсе казачьей песни «Александровская крепость» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Однако РБК Краснодар, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что концерт певицы отменен.

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Произошло это из-за обращения представителей Кубанского казачьего войска в СК. Активисты Общественного Движения «Зов народа» попросили главу СК Александра Бастрыкина провести проверку предстоящего мероприятия.

Для такой проверки были названы несколько причин, основная - недовольство кубанских казаков позицией артистки по военной операции России на Украине.

Выступление Манижи отменяют не в первый раз. В начале лета концерт певицы не состоялся на фестивале «Стереолето».

Ранее Манижа рассказывала, что оказалась под сильнейшим давлением после начала российской спецоперации на Украине. Западные партнеры угрожают артистке прекращением сотрудничества, если она останется в России.