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54 минуты назад

Сын Зайцева объяснил, почему не общается с отцом

Ирина Лебедева

Знаменитому модельеру Вячеславу Зайцеву 84 года, и он страдает от болезни Паркинсона. А еще кутюрье переживает, что никак не может наладить отношения со своим сыном Егором, который тоже уже немолод. Об этом говорилось в эфире очередного выпуска шоу «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Сын Зайцева объяснил, почему не общается с отцом
Фото: ТАССТАСС

Зайцев-старший считает, что наследник не хочет с ним общаться.

Егор Зайцев видит ситуацию по-другому. По его словам, на отца очень сильно влияет его окружение. «Эти существа», как назвал их Зайцев-младший, делают все, чтобы не допустить сына к отцу.

Егор уверен, что помощники эксплуатируют и имя Вячеслава Зайцева, и его самого ради зарабатывания денег и, в будущем – получения наследства, - информирует Экспресс Газета.

«Еще с папой тяжело общаться, потому что он всегда включает громкую связь, и этот Олег (помощник- ред.) все слышит. Потому мы туда не вхожи, к сожалению. А может, и к счастью, потому что не хочется там появляться», — сказал Егор.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иванова, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей.

Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.

Шоу-бизнес,Егор Зайцев,Вячеслав Зайцев,
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