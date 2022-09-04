Появился человек, называющий себя братом Шатунова

В телепрограмме «Звезды сошлись» на НТВ показали мужчину, который называет себя братом Юрия Шатунова. Гости студии отметили наличие значительного внешнего сходства новоявленного родственника с Шатуновым.

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Высказывались предположения о том, что наследники музыканта вряд ли обрадуются таком повороту дел, если предполагаемый брат сможет доказать свое родство с Юрием. Об этом информирует popcornnews.ru.

Также в студии шла речь о том, что будущий легендарный исполнитель в детстве мог воспитываться в семье, однако ребенка сдали в детдом.