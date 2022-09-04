В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Появился человек, называющий себя братом Шатунова

Ирина Лебедева

В телепрограмме «Звезды сошлись» на НТВ показали мужчину, который называет себя братом Юрия Шатунова. Гости студии отметили наличие значительного внешнего сходства новоявленного родственника с Шатуновым.

Появился человек, называющий себя братом Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высказывались предположения о том, что наследники музыканта вряд ли обрадуются таком повороту дел, если предполагаемый брат сможет доказать свое родство с Юрием. Об этом информирует popcornnews.ru.

Юрист назвал права на песни Шатунова самым ликвидным активом в наследстве артиста

Также в студии шла речь о том, что будущий легендарный исполнитель в детстве мог воспитываться в семье, однако ребенка сдали в детдом.

Адвокат Петр Арешев высказался о наследстве музыканта Юрия Шатунова — скончавшегося летом экс-солиста группы «Ласковый май». Адвокат указал на то, что права на песни, которые пел Шатунов, являются самым ликвидным активом в наследственной массе.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители