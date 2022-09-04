«Невероятная технология»: Харламов в восторге от шоу «Аватар»

Музыкальный проект «Шоу Аватар» стартовал 3 сентября на телеканале НТВ. Передача похожа на шоу «Маски», однако на сцене выступают не реальные люди, а их виртуальные альтер-эго. Артисты передают своим аватарам голос, движения и эмоции, - пишет СтарХит.
В первом выпуске жюри, в которое входят Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Марк Тишман, Сергей Лазарев и Аида Гарифуллина смогло разоблачить всего одного героя - под виртуальной маской Емели скрывался Гарик Харламов.
Юморист в восторге от технологии, которая применялась в шоу.
«Действительно, какая-то невероятная технология. На тебя надевают огромное количество датчиков, какая-то штука на голове и сначала страшно. Но как только начинаешь понимать, что персонаж делает все движения, которые делаешь ты, становится понятно — это круто!», - признался Гарик.
Харламов, согласно правилам, покинул передачу. В следующем выпуске «Шоу Аватар» маска Емели будет отдана другому человеку.
Шоумен Гарик Харламов анонсировал новые выпуски юмористического шоу Comedy Club. В своем Telegram-канале он рассказал, что премьера сезона состоится уже 9 сентября.