«Невероятная технология»: Харламов в восторге от шоу «Аватар»

«Действительно, какая-то невероятная технология. На тебя надевают огромное количество датчиков, какая-то штука на голове и сначала страшно. Но как только начинаешь понимать, что персонаж делает все движения, которые делаешь ты, становится понятно — это круто!», - признался Гарик.