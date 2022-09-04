В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
52 минуты назад

Добронравов прокомментировал слухи о собственной смерти

Ирина Лебедева

Федор Добронравов рассказал, что ему позвонили с просьбой опознать собственное тело. Об этом шла речь в программе НТВ «Ты не поверишь», гостем которой был актер.

Добронравов прокомментировал слухи о собственной смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Добронравов отметил, что уже не первый раз появляются слухи о том, что он умер. Значит, придется жить долго, заключил актер. Ведь ему еще трех внучек нужно поставить на ноги, - пишет gazeta.ru.

«Меня сколько уже хоронят», — посмеялся Федор.

Он предположил, что подобные слухи возникают неспроста – видимо, есть люди, которые на этом как-то зарабатывают деньги.

Также актер добавил, что не боится смерти и спокойно относится и к появившимся морщинам, и к седине.

Ранее актер Николай Пиминов в беседе с Solenka.info сообщил, что его коллега Федор Добронравов принял решение не участвовать в восьмом сезоне сериала «Сваты».

Как объяснил Пиминов, Добронравов устал от роли Ивана Будько. На счету актера немало ролей в кино, и ему не нравится, что его по большей части ассоциируют именно с этим персонажем.

Шоу-бизнес,Федор Добронравов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители