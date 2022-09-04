Добронравов прокомментировал слухи о собственной смерти

Федор Добронравов рассказал, что ему позвонили с просьбой опознать собственное тело. Об этом шла речь в программе НТВ «Ты не поверишь», гостем которой был актер.
Добронравов отметил, что уже не первый раз появляются слухи о том, что он умер. Значит, придется жить долго, заключил актер. Ведь ему еще трех внучек нужно поставить на ноги, - пишет gazeta.ru.
«Меня сколько уже хоронят», — посмеялся Федор.
Он предположил, что подобные слухи возникают неспроста – видимо, есть люди, которые на этом как-то зарабатывают деньги.
Также актер добавил, что не боится смерти и спокойно относится и к появившимся морщинам, и к седине.
Ранее актер Николай Пиминов в беседе с Solenka.info сообщил, что его коллега Федор Добронравов принял решение не участвовать в восьмом сезоне сериала «Сваты».
Как объяснил Пиминов, Добронравов устал от роли Ивана Будько. На счету актера немало ролей в кино, и ему не нравится, что его по большей части ассоциируют именно с этим персонажем.