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1 час назад

Охлобыстин ждет сразу двух внуков

Ирина Лебедева

Иван Охлобыстин и его жена Ольга скоро станут дважды дедушкой и бабушкой. Их дочери Анфиса и Евдокия, вышедшие замуж в прошлом году, ждут малышей. Об этом рассказал сам актер в передаче «Ты не поверишь» на канале НТВ, - сообщает портал blitz.plus.

Охлобыстин ждет сразу двух внуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также эту информацию подтвердили сами будущие мамы. Евдокия опубликовала снимки с подписью ждем, Анфиса выложила довольно откровенную фотосессию, видно, что обе молодые женщины находятся уже на больших сроках беременности.

Эпатажный актер заявил журналистам, что они с женой готовы забрать к себе всех внуков, сколько бы их ни было. Правда, отметил, что родители вряд ли отдадут своих чад.

Иван Охлобыстин воспитал шестерых детей, которых родила ему бывшая актриса Оксана Арбузова.

Шоу-бизнес,Оксана Арбузова,Иван Охлобыстин,
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