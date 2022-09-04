Охлобыстин ждет сразу двух внуков

Иван Охлобыстин и его жена Ольга скоро станут дважды дедушкой и бабушкой. Их дочери Анфиса и Евдокия, вышедшие замуж в прошлом году, ждут малышей. Об этом рассказал сам актер в передаче «Ты не поверишь» на канале НТВ, - сообщает портал blitz.plus.

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Также эту информацию подтвердили сами будущие мамы. Евдокия опубликовала снимки с подписью ждем, Анфиса выложила довольно откровенную фотосессию, видно, что обе молодые женщины находятся уже на больших сроках беременности.

Эпатажный актер заявил журналистам, что они с женой готовы забрать к себе всех внуков, сколько бы их ни было. Правда, отметил, что родители вряд ли отдадут своих чад.