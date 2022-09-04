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13 минут назад

Зрители проигнорировали концерт Петросяна

Ирина Лебедева

В Сочи с 1 по 4 сентября проходит фестиваль «Юморина». Евгений Петросян – один из ее участников. Но артист также решил провести в курортных краях и сольный концерт – накануне фестиваля юмора - в Адлере. Предстоящее выступления Евгения Вагановича активно рекламировалось.

Зрители проигнорировали концерт Петросяна
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Евгений Петросян «60 лет на эстраде». Дата, сама по себе, вызывает изумление и желание назвать такое активное творческое служение сцене, оставаясь при этом на гребне волны юмористического жанра, уникальным явлением. Вдуматься только — 60 лет на эстраде — и за все эти годы не потерять популярность и любовь зрителя!» - гласила реклама.

Билеты продавались по цене от 1500 до 3000 рублей. Однако, как пишет портал prozvezd, зрителей набралось примерно на четверть зала.

Ранее Евгений Петросян рассказал о том, что сожалеет об отсутствии совместных концертов с бывшей женой Еленой Степаненко.

«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить», –жаловался юморист.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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