Зрители проигнорировали концерт Петросяна

«Евгений Петросян «60 лет на эстраде». Дата, сама по себе, вызывает изумление и желание назвать такое активное творческое служение сцене, оставаясь при этом на гребне волны юмористического жанра, уникальным явлением. Вдуматься только — 60 лет на эстраде — и за все эти годы не потерять популярность и любовь зрителя!» - гласила реклама.