Зрители проигнорировали концерт Петросяна

В Сочи с 1 по 4 сентября проходит фестиваль «Юморина». Евгений Петросян – один из ее участников. Но артист также решил провести в курортных краях и сольный концерт – накануне фестиваля юмора - в Адлере. Предстоящее выступления Евгения Вагановича активно рекламировалось.
«Евгений Петросян «60 лет на эстраде». Дата, сама по себе, вызывает изумление и желание назвать такое активное творческое служение сцене, оставаясь при этом на гребне волны юмористического жанра, уникальным явлением. Вдуматься только — 60 лет на эстраде — и за все эти годы не потерять популярность и любовь зрителя!» - гласила реклама.
Билеты продавались по цене от 1500 до 3000 рублей. Однако, как пишет портал prozvezd, зрителей набралось примерно на четверть зала.
Ранее Евгений Петросян рассказал о том, что сожалеет об отсутствии совместных концертов с бывшей женой Еленой Степаненко.
«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить», –жаловался юморист.