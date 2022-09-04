На концерте в Сыктывкаре зрители оскорбили Долину

«Это было максимально токсично – они *** (оскорбляли) всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: «Вот, она похудела, все время была жирной коровой», «А вот на ней какие-то лохмотья». «Она страшная, старая». «Зачем их привезли?», - вспоминает Юлия.