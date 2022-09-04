В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
55 минут назад

На концерте в Сыктывкаре зрители оскорбили Долину

Ирина Лебедева

В Сыктывкаре по случаю празднования 100-летия Республики Коми на площади состоялся большой концерт. В частности, в нем принимали участие Лев Лещенко и Лариса Долина.

На концерте в Сыктывкаре зрители оскорбили Долину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед началом концерта прошла репетиция. Лещенко там не появился. А вот Долина вышла на сцену. Правда, без сценического макияжа и нарядного костюма. Недоброжелатели тут же устроили ей обструкцию

Портал prozvezd рассказывает об инциденте, ссылаясь на мнение писательницы Юлии Волкодав, которая была свидетельницей происшествия. Юлия была шокирована поведением некоторых зрителей, которые пробирались поближе к сцене и, не стесняясь в выражениях, обсуждали артистов. Особенно досталось Ларисе Долиной.

«Это было максимально токсично – они *** (оскорбляли) всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: «Вот, она похудела, все время была жирной коровой», «А вот на ней какие-то лохмотья». «Она страшная, старая». «Зачем их привезли?», - вспоминает Юлия.

31 августа в Государственном Кремлевском Дворце прошла уникальная праздничная программа, приуроченная к началу учебного года: «День знаний со звездами в Кремле», где в числе участников выступала Лариса Долина.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Лев Лещенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители