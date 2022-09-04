На концерте в Сыктывкаре зрители оскорбили Долину

В Сыктывкаре по случаю празднования 100-летия Республики Коми на площади состоялся большой концерт. В частности, в нем принимали участие Лев Лещенко и Лариса Долина.
Перед началом концерта прошла репетиция. Лещенко там не появился. А вот Долина вышла на сцену. Правда, без сценического макияжа и нарядного костюма. Недоброжелатели тут же устроили ей обструкцию
Портал prozvezd рассказывает об инциденте, ссылаясь на мнение писательницы Юлии Волкодав, которая была свидетельницей происшествия. Юлия была шокирована поведением некоторых зрителей, которые пробирались поближе к сцене и, не стесняясь в выражениях, обсуждали артистов. Особенно досталось Ларисе Долиной.
«Это было максимально токсично – они *** (оскорбляли) всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: «Вот, она похудела, все время была жирной коровой», «А вот на ней какие-то лохмотья». «Она страшная, старая». «Зачем их привезли?», - вспоминает Юлия.
31 августа в Государственном Кремлевском Дворце прошла уникальная праздничная программа, приуроченная к началу учебного года: «День знаний со звездами в Кремле», где в числе участников выступала Лариса Долина.