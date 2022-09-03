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2 часа назад

Собчак обвинила Аветисян в плагиате

Ирина Лебедева

Ксения Собчак в Телеграм-канале написала, что Гоар Аветисян, которая запустила курсы по похудению, украла у нее название проекта.

Собчак обвинила Аветисян в плагиате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кардинально постройневшая Аветисян решила открыть курсы по похудению. Рекламируя свой проект, Гоар сообщила, что она разработала свою программу вместе с врачами, диетологами и фитнес-тренерами, чтобы не навредить здоровью.

Свой курс девушка назвала «Метод Гоар».

Ксения Собчак сочла это плагиатом. Она напомнила о своем марафоне «Метод Собчак».

«Метод? Ой, где-то я уже слышала такое название… Где же, где? Не можешь придумать, свистни у Собчак», — написала Ксения.

Ранее Ксения Собчак с усмешкой прокомментировала посты Курбана Омарова о культуре в соцсетях. Бизнесмен прокомментировал критику Собчак в своих соцсетях. Омаров считает, что Ксения Собчак говорит об известных личностях, чтобы сделать себе рекламу.

«Наконец-то настало то время, когда Собчак пиарится на моей фамилии!», — написал бизнесмен.

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