Довлатова попала в больницу вместе с дочерью

Алла Довлатова госпитализирована с младшей дочерью, Марией. Девочке всего пять лет. Как написала в микроблоге телеведущая, у ребенка начала расти температура. Когда она достигла 39 градусов, было принято решение срочно вызывать врачей и ложиться в больницу. Об этом информирует Экспресс Газета.

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Марии сразу назначили капельницы, и сейчас девочке лучше. Но какое-то время маме с дочкой еще придется побыть в медучреждении. Довлатова написала, что у Маши бронхит, и хорошо, что они так быстро начали лечение. Иначе могло дойти дело до пневмонии.

Алла советует всем родителям не терять время, и, если у ребенка растет температура, срочно вызывать докторов.

Известная радиоведущая, актриса Алла Довлатова — многодетная мама. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Лютым у знаменитости появились на свет дочь Дарья и сын Павел.